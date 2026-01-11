【モデルプレス＝2026/01/11】Snow Manの向井康二が1月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題になっている。【写真】向井康二「天使すぎる」幼少期の秘蔵ショット◆向井康二、タイの「こどもの日」を祝し幼少期ショットを公開日本人の父親とタイ人の母親を持つ向井は、「今日はタイではこどもの日。パパママありがとう」と両親への感謝を綴り、幼少期の写真を投稿。クリっとした大きな瞳が印象的な、凛とした表