元「モーニング娘。」後藤真希さんの姪で知られる、芹澤もあさんが2026年1月6日、自身のインスタグラムを更新。冬コーデを披露した。「ブラウンコーデ可愛すぎる」芹澤さんは、「ブラウンコーデ可愛すぎる、、」とし、ライトアップされた街路樹をバックに撮影したショットを含む、4枚の写真を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#もあのコーデ」「#冬コーデ」「#GRL」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真