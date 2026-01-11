デイリーに使えるバッグが欲しいけれど、可愛いデザインだと荷物があまり入らない……。そんな人にぴったりのバッグを、【LEPSIM（レプシィム）】で発見！ 編集部がリサーチする中で見つけたのは、500mlのペットボトルが収納できるバッグ。レザー調の素材やチャーム付きなどデザイン性も高いので、ぜひ売り切れ前にゲットして。 見た目以上の収納力◎ 【LEPSIM】「フラップボディバッグ」\5,500（