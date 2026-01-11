第１０４回全国高校サッカー選手権大会の決勝は１２日、ともに初優勝を目指す「鹿島学園（茨城）―神村学園（鹿児島）」のカードで、東京・ＭＵＦＧ国立で行われる。＊＊＊鹿島学園がある茨城・鹿嶋市は人口が６万３８１５人（２５年１２月１日時点）で、これは県の中で１５番目の数字。神村学園の鹿児島・いちき串木野市も２万５３７３人（同１２月末時点）となっており、ともに大都市ではなく、普段から自然豊かな環