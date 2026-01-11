１０日、マレーシア国立動物園で撮影した「暁月」。（クアラルンプール＝新華社記者／程一恒）【新華社クアラルンプール1月11日】マレーシア国立動物園ジャイアントパンダ保護センターで10日、パンダの「辰星（チェンシン）」、「暁月（シアオユエ）」が一般公開され、多くの入園客がかわいらしいしぐさに注目した。2頭は昨年5月に中国へ返還された「福娃（フーワー）」と「鳳儀（フォンイー）」に代わり、11月に特別機で同国