◇ラグビー全国大学選手権決勝明大 ― 早大（2026年1月11日東京・MUFG国立）大学日本一を決める62回目の大会の決勝は、関東大学対抗戦1位の明大、同3位の早大が対戦。明大が14―3とリードし、前半を終えた。決勝での早明対決は、19年度以来6大会ぶり11回目。明大は7大会ぶり14回目、早大は6大会ぶり17回目の頂点を目指し、後半戦に突入する。両校の対戦は、昨年12月7日の関東大学対抗戦以来。この時は明大がFL最上太尊（