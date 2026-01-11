■皇后盃 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会（11日、たけびしスタジアム京都発着、9区間・42.195?）日本代表から中学生まで様々な世代が襷を繋ぐ、中・長距離界のオールスター戦となった全国都道府県対抗女子駅伝競走大会が11日に京都で行われ、1区で31位と出遅れた大阪が7区で逆転し、アンカー勝負で競り勝って、3年ぶり5回目の優勝を果たした。都大路で全47チーム、“都道府県駅伝ナンバー1”を決める全国都道府県対抗女子