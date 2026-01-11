23年中山金杯を制したラーグルフ（牡7＝田中勝、父モーリス）が11日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は千葉県香取市の北総乗馬クラブで乗馬になる予定。通算24戦5勝、うち重賞1勝、獲得賞金は1億4972万2000円。21年に未勝利、芙蓉Sと連勝し、ホープフルSで8番人気3着に入っている。前日10日のすばるS15着がラストランになった。