「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）途中で痛恨のハプニングがあった北海道は、２９位で大会を終えた。１区で吉田彩心（札幌創成高）が区間２位と好発進を決めた。しかし、４区終わりの中継所で痛恨の出来事が。５区の益塚稀が中継地点に待機しておらず、４区の白鳥光姫がタスキを持ったまま、選手を探して通過。それでも見つからないため、一度戻り、ようやく出てきた５区の益塚へと渡った