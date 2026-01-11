プロゴルファーの菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）が11日、自身のインスタグラムを更新。一日警察署長の制服姿を公開した。「110番の日！1月10日に、地元立川で一日署長させて頂きました！とても貴重な大役をつとめさせていただき、本当にありがとうございました！」と報告。一日警察署長の制服姿の写真をアップし、「不要不急の110番を減らして、本当に必要な方が繋がるように気をつけていきましょう！」と呼び掛