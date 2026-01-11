第１０４回全国高校サッカー選手権は１２日に、東京・国立競技場で、神村学園（鹿児島）―鹿島学園（茨城）の決勝戦が行われる。準決勝の流通経大柏戦で終了間際の得点で劇的な勝利を飾った鹿島学園は全体練習を行わず、ＯＢなどのサポートによるメディカルケアや、散歩、ランニングなど各自で調整を行った。２５年度のサッカー界では、Ｊ１で鹿島が９年ぶりに優勝を果たし、Ｊ２では水戸が初優勝＆初昇格。さらに全日本大学