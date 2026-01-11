日本ハム、巨人、中日でプレーし今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。北海道での出来事について明かした。中田氏は「初日ホテルにチェックインした時にこれがあり感動しました。。めちゃくちゃ癒されました！！！」とコメントし、ホテルから贈られた「中田翔様おかえりなさい、北海道へ」と記されたカードを披露。さらに、「この二日間北海道の皆さんありがとうございました