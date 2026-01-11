◆大相撲▽初場所初日目（１１日、両国国技館）東幕下２１枚目・可貴（追手風）が、西幕下２０枚目・城間（尾上）を寄り切って、白星発進した。相手得意の右四つの展開も「相手の得意の形になって、途中で引いてしまったところもあったので、修正したい」と振り返った。新幕下の土俵には「お客さんの数が多くて、のまれそうになった」と話した。昨年５月の夏場所の初土俵から順調に白星を重ね、名古屋場所で序ノ口優勝、秋場