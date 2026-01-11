◇皇后盃 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(全国女子駅伝)〈11日、たけびしスタジアム京都発着、全9区間42.195キロ〉全国女子駅伝は11日に号砲。大阪が大逆転で3年ぶり5回目の優勝を飾りました。中学生から社会人まで各世代がタスキをつなぐ都道府県対抗の女子駅伝。全9区間で42.195キロをつなぎます。1区では長野の田畑陽菜選手が、高校生ながら大学生や実業団選手に競り勝ち、区間賞の好発進。2区では30秒後ろから兵庫の