２５年度厩舎関係者表彰でフェアプレー賞を獲得したクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝が１月１１日、喜びを語った。表彰式は前日（１０日）の中山、京都の両競馬場で行われていたが、同騎手はこの日が年明けの騎乗初日だった。ルメール騎手は「この賞をいただけて光栄です。ずいぶん前に同じ賞をいただいたことがあり、年を取ったなと感じますが、以前と同様に今も同僚への敬意を持ち、可能な限り安全に騎乗す