◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）第44回都道府県対抗女子駅伝が11日、たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロで行われ、大阪が23年以来となる５度目の優勝を飾った。1区（6キロ）で長野の田畑陽菜（長野東高）が快走。19分28秒（速報値）で19年の広中璃梨佳以来となる高校生での区間賞を獲得して飛び出し、長野は中盤までトップを守った。レースが動