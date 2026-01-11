お笑いタレントの渡辺正行（69）が、10日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』にゲスト出演し、自宅購入エピソードを明かした。【写真】レアかも…渡辺正行、大阪で黒田有＆橋下徹と3ショットお笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田と橋下徹が、渡辺と放送日に今宮戎神社の「十日戎」があるこ