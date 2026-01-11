大統領の首をすげ替え、アメリカの意に沿う体制に変えようというトランプ政権。ところが、暫定大統領に指名されたのは、意外な人物でした。【写真を見る】「アメリカの国益に沿う体制に」マドゥロ氏拘束も一筋縄ではいかないベネズエラ情勢“西半球”にこだわるトランプ氏が次に見据えるは...?【サンデーモーニング】ベネズエラを「アメリカの国益に沿う体制に」ベネズエラ攻撃の2日後、アメリカ政府が投稿した画像。「ここは我