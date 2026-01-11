気象台は、午後2時41分に、大雪警報を高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表しました。またなだれ注意報を下呂市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表 11日14:41時点岐阜県では、11日夜のはじめ頃から12日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雪警報【発表】積雪11日夜のはじめ頃から12日明け方にかけて警戒・山地12時間最