アニメや漫画、ゲームなどを原作とした舞台やミュージカルで、キャラクターを演じる「2.5次元俳優」。原作の世界観を大切に再現する表現力が、多くのファンを惹きつけています。その魅力は、もはや人間だけにとどまりません。今、Xでは、2.5次元俳優と、その俳優が演じるキャラクターが大好きなボーダー・コリーが注目を集めています。【動画】大好物のガムと推しのDVD、選んだのは…話題の主は、「レティ」ちゃん（1歳・女の子）