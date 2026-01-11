元お笑いコンビ・ブリリアンでアメリカンフットボール選手としても活躍したコージ（38）が10日、自身のYouTubeを更新。かつてのトリオ「ブルゾンちえみ with B」メンバーである元ブルゾンちえみこと藤原しおりさん（35）のトークイベントにゲスト出演した際の様子を公開した。【動画】「キレイになって」元“with B”コージが公開した元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさんの近影コージは「藤原しおりさんトークライブの裏側に潜