巨人からポスティングシステムでブルージェイズへの入団が決まった岡本和真内野手（２９）が１１日、都内にある日本記者クラブでの会見に出席。新天地でのプレーを前にさまざまな思いを語った。スーツ姿で会見場に姿を見せた岡本は「本日はこのような機会をいただき本当にありがとうございます。ポスティングを許可していただいた山口オーナー、阿部監督、サポートしてくれたチームメンバーの皆さん、応援してくれたファンの皆