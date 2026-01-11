第１０４回全国高校サッカー選手権大会（読売新聞社など後援）の準決勝が１０日、東京都のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われた。茨城県代表の鹿島学園は、流通経済大柏（千葉県）を１―０で下し、初の決勝進出を決めた。１２日に同競技場で行われる決勝で頂点をかけて、神村学園（鹿児島県）と対戦する。準々決勝までに合計１５点を挙げた攻撃陣も、流通経済大柏の堅守に苦しんだ。相手ＤＦの厳しいマークを受けて思う