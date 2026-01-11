気象台は、午後2時30分に、なだれ注意報を大野市、勝山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・大野市、勝山市に発表（雪崩注意報） 11日14:30時点福井県では、12日明け方まで高波に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■福井市□波浪警報12日明け方にかけて警戒ピーク時間11日昼過ぎ予想最大波高7m■敦賀市□波浪警報12日明け方にかけて警戒ピーク時間11日昼過ぎ予