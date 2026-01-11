西谷誠騎手（４９）＝栗東・中内田充正厩舎＝は、１月１１日の京都競馬４レース・障害未勝利戦（直線ダート２９１０メートル＝１４頭立て）でレッドファーロに騎乗して１着となり、障害戦騎乗１５０９戦目でＪＲＡ障害通算２００勝を達成した。史上５人目の記録で、現役の騎手では西谷騎手のみの大記録。西谷騎手は１９９５年３月にデビュー。障害戦の初騎乗は同年の６月だった。これまで１９９９年の中山大障害（ゴッドスピー