８日、ロボットメーカー、深圳市衆縕機器人科技（ＥｎｇｉｎｅＡＩ）のロボットを見る来場者。（ラスベガス＝新華社配信／曽慧）【新華社ラスベガス1月10日】米国ラスベガスで6〜9日に開催された家電・IT見本市「CES」では中国から千社余りが出展した。各社は「中国スマート製造」のより高い革新性と明確な技術戦略を打ち出し、国際競争の最前線で存在感を示した。６日、中国家電大手、ＴＣＬ科技集団のブースを見学