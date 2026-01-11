◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）4区と5区の中継地点でハプニングが起きた。北海道の4区・白鳥光姫が中継地点まで走ってきたが、5区・益塚稀の姿が見当たらずに困惑。26秒後に益塚を見つけてタスキをわたしたが、大幅なロスとなった。北海道は1区で2位、2区で4位、3区で17位となっていた。4区の白鳥は26秒のタイムロスで順位を落とし、25位でタスキをつない