1月10日の「110番の日」に合わせ、埼玉県警は110番の適切な利用を訴えるオリジナルソングを制作しました。その舞台裏に密着しました。◇1月10日は110番の日。この日に合わせ埼玉県警が披露したのが…「急げ 110番」110番通報の適切な利用を呼びかけるオリジナルソングです。実は緊急性のないものが、およそ2割を占めている110番通報。そこで全国で初めて、警察職員が作詞と作曲を担当したオリジナルソングが作られることに。