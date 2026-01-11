参政党・神谷宗幣代表が１１日、ＮＨＫ「日曜討論」に出演した。高市早苗首相が１月中に衆院解散に踏み切るとの見方が強まっていることに、「我々は昨年中に解散があるのではないかと、参院選後から準備していた」と述べた。「参議院は議席ありますが、衆議院はほとんど議席がないので、この機会に議席をとって、政策を国政に反映したい」と語った。出演後にＸ（ツイッター）に「むしろ早期の解散は望むところです」と記した