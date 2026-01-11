スポーツ観戦・イベント利用を想定WILLER EXPRESS、東海バス、伊豆箱根バスの3社は2026年1月8日、静岡県三島エリアと羽田空港を結ぶ高速バス「三島羽田シャトル」において、運賃改定を実施し、関内駅への乗り入れを開始すると発表しました。 【すげぇ値下げ】これが「三島羽田シャトル」のダイヤ変更・運賃改定の概要です（画像）「三島羽田シャトル」は、2023年7月より運行を開始した三島エリアと羽田空港を結ぶ初の直通バスで