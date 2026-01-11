ネクスコ東日本と北陸地方整備局などは、大雪による集中除雪のため、今月11日午後3時以降に新潟県と福島県の県境付近の磐越道と国道49号の一部区間で通行止めを行う予定であると発表しました。通行止めを予定しているのは、以下区間です。【磐越自動車道】安田IC～猪苗代磐梯高原IC（上下線）11日（日）午後3時以降【国道49号】新潟県阿賀町野村（三郷チェーン着脱場）～福島県会津坂下町坂本（会津坂下IC交差