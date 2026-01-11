任期満了に伴う枕崎市長選挙が11日に告示され現職と新人2人が立候補しています。枕崎市長選挙に立候補しているのは届け出順に、新人で前市議会議長の永野慶一郎さん（54）と、現職で3期目を目指す前田祝成さん（61）のいずれも無所属の2人です。立候補の届け出は11日午後5時までです。枕崎市長選挙は18日に投開票されます。