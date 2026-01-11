気象台は、午後2時16分に、暴風雪警報を鳥取市北部、岩美町に発表しました。またなだれ注意報を日南町、日野町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】鳥取県・鳥取市北部、岩美町に発表 11日14:16時点東部では、11日夜のはじめ頃まで暴風雪に警戒してください。鳥取県では、12日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□暴風雪警報【発表】11日夜のはじめ頃にかけて警戒風向