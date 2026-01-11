職場の40代の先輩が、毎日おにぎり2個だけを昼食にしている姿を見て「自分より年収が高いはずなのに、なぜ？」と疑問に思った人もいるのではないでしょうか。 一般的には年齢が上がるほど収入も増えるイメージがありますが、それでも「ランチ代を節約する40代」は決して珍しくありません。 本記事では、年代ごとの平均年収とランチ代の実態をデータから確認しながら、収入が増えても昼食を節約する40代が多