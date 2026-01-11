「西川史礁さんに負けないように新人王を取れるように頑張ります」。ロッテのドラフト2位・毛利海大（明治大）は、昨年12月11日に行われた新入団選手発表会で、“新人王”を目標に掲げた。大学時代は「体が細かったので、3年生くらいからウエイトトレーニングに力を入れてやっていました」と明かし、「スピードの平均が5、6キロ上がったり、マックスが2、3キロ上がったり。いい方向に進んでいます」とストレートのスピードも