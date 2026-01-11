いいなと思う男性がいても、自分から積極的に近づくことができないという人は少なくないようです。「アプローチを躊躇してしまう理由」を自己分析すると、一歩前進するためのヒントが見えてくるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に「気になる男性がいても、なかなかアプローチできない理由」をご紹介します。【１】一緒にいても連絡先を聞かれないなど、相手が興味なさげだから「