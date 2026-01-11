NAOYA（MAZZEL) HAYATO（MAZZEL） MAZZEL・NAOYA＆HAYATOが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された『SDGs 推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。「Next Designer's STAGE」の「Kaho Nishiguchi」のランウェイに登場した。大歓声のなか色鮮やかなカラフルな衣装でウォーキングし、魅了した。