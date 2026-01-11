タレントの井上咲楽が、北欧のアイスランドでの年越しの様子を公開した。フィンランド、アイスランドに１０日間行っていたことを報告していた井上。１１日に更新したインスタグラムに「アイスランドで年越しをしました。大晦日は賑やかだったけど、あとは毎日壮大な自然を見て、ご飯を食べて、ラヴ上等見て寝る日々」と記し、防寒スタイルで雪の中に立つ写真などをアップ。「編み物もしたし、向こうで走ったりもしてました