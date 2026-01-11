今日11日(日)と明日12日(月・成人の日)の夜は、広い範囲で国際宇宙ステーション(ISS)/「きぼう」を見るチャンスです。各地の天気や時刻、方角は?きぼうが見られる地域や時刻国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分というスピードで、地球の周りを回っていて、条件が揃えば地上から肉眼で見るこ