【メルボルン（オーストラリア）１１日＝吉松忠弘】１２日に予選が開幕するテニスの４大大会今季開幕戦、全豪オープンの予選シングルスの組み合わせ抽選が１１日行われ、２０２４年全豪オープンジュニア優勝で、同年ジュニア世界王者の坂本怜（ＩＭＧ）は、ツアー２度の優勝を誇る世界１８４位のダニエル・エバンズ（英国）と予選１回戦で対戦する。坂本は、先週の香港オープンで今季の開幕戦を迎えた。１回戦で、世界３９位、