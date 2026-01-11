４日に行われた新日本プロレスの東京ドーム大会で衝撃的なデビューを飾った東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が１１日、レギュラー出演しているＴＢＳラジオ「目覚めのウルフ」に生出演した。極悪レスラーのＥＶＩＬを撃破し、いきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取した初陣について自ら振り返った。衝撃のデビュー戦から１週間。朝７時からラジオに生出演したウルフは「ようやく言わせていただ