◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）7区（4キロ）で大阪の河村璃央（18＝薫英女学院）が12分25秒をマークし、トップでタスキをつないだ。（タイムは速報値）3位でタスキを受け、前を行く兵庫と長野を追い抜く。さらにグイグイと後続を突き放し、先頭でタスキをつないだ。第7区の区間最高記録は第25回大会の小島一恵、第38回大会の村松結がマークした12分21秒。