ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。結婚10周年を報告した。DAIGOは「10th wedding anniversary！」とし、記念のケーキや娘が描いたというイラストがデザインされたTシャツを披露。「#結婚10周年#1月11日11時11分#本当にありがとう#娘のイラストをTシャツに#KSK」とハッシュタグを添えた。フォロワーからは「大好きなご夫婦です」「おめでとうございます」「素敵なTシャツ」との声