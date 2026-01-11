1年の契約を残してブルックス・ケプカ（米国）がLIVゴルフから脱退したのは、昨年12月23日。そのケプカが1月9日、PGAツアーへのメンバー登録を再申請した。米スポーツ専門局『ESPN』が最初に報じ、他の米メディアも追随している。〈連続写真〉“メジャーハンター”ケプカの腕力がハンパないサウジアラビアの政府系ファンドがバックアップする超高額賞金ツアーからの離脱から、わずか17日後。最後にPGAツアーでプレーしてからは、す