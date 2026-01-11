²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê75¡Ë¤¬11Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£7Æü¤Ë·ëº§²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸µSKE¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤ÈÉ×¤ÎBOYS AND MEN¡Ê¥Ü¥¤¥á¥ó¡Ë¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤¬À¸½Ð±é¤·¡¢À¸Ä¾·â¤·¤¿¡£7Æü¤Ë¶âÖ¢É÷¤ÎÁ°¤Ç·ëº§²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤¬ÄÔËÜ¤Ï¡Öº£¡¢·ëº§¤ÎÈ¯É½¤ÏSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤â19ºÐ¤«¤éÈà½÷¡Ê¾¾°æ¡Ë¤â11ºÐ¤«¤é·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò