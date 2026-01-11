元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が28日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。あまり好きではないものを明かした。新年1発目ということで「ちょっとリッチにワンランク上のゲンバ」をテーマに、東京・中目黒、くら寿司のハイグレードブランド「プレミアム回転寿司・無添蔵」を訪れた。かまいたち濱家隆一（42）が「さっそく注文しましょか」と言うと、長嶋は「どうやってするの？」と