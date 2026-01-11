タレントの熊田曜子が１１日放送の「週刊さんまとマツコ」（ＴＢＳ系）に出演した。熊田は今年デビュー２５周年を迎え、４０歳を過ぎてもグラビアアイドルとして活躍している。またシングルマザーとして３児を育てているが、ママタレとしての仕事は「全くない」という。ＭＣのマツコ・デラックスから「やっぱりアレがきっかけ？」と意味深に問われると熊田は「そうですね」と答え、笑いを誘った。熊田はこれまでに写真集４０