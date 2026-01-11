◆大相撲▽初場所初日目（１１日、両国国技館）新幕下の西幕下６０枚目の羅漢児（二所ノ関）が白星発進した。東同６０枚目の淡の海（鳴戸）の圧力に耐えて、上手出し投げ。「立ち合いしっかり当たれた。右まわしをとれた」とうなずいた。九州場所は５勝をあげ、幕下に昇進を決めた。三段目の土俵とは違い「幕下は少し人が多いな」と目を丸くしたが、取組は落ち着いていた。先場所まで打ち出し後の弓取りを務めており、重圧に