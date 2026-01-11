プロ野球ファーム中地区のハヤテは１１日、静岡市内で新入団選手発表会を行った。球団を運営する「ハヤテ２２３株式会社」は昨年末、ネーミングライツを含む資本業務提携を結んでいた株式会社くふうカンパニーホールディングスから、契約解除の通告を受けた。会見の冒頭で池田省吾社長が、集まった報道陣やファンに向けてあいさつ。球団名の変更について、これまで公式な言及はなかったが、この日初めて言及。昨シーズンまでは