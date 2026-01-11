元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が披露したＴＧＣオフショットに、称賛の声が集まっている。１１日までにインスタグラムで「あけおめＴＧＣ！ことよろＴＧＣ！静岡！！元気印！今年も歩く歩く歩く！ビジュ更新して参る！！」とつづると、オフショットをアップ。ガーリーなスタイルや、胸元があらわになったスタイルなど複数枚が公開された。この投稿には「村重！ホンマ最高のオンナや」「宇宙一可愛い」「可愛くて色っぽい